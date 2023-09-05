Меморіал: вбиті росією. Анастасія Мостова, 17 років, Херсон, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Мостова

17-річна Анастасія Мостова загинула в Херсоні 1 березня 2022 року. Дівчину розстріляли російські військові.

Настя народилася 17 липня 2004 року в Херсоні. Навчалася у Херсонському професійному ліцеї харчової промисловості на спеціальності «художник розмальовування по дереву». Мала хист до музики, грала на бандурі, співала й брала участь у вокальних конкурсах. Любила рукоділля.

«Настуся була веселою, талановитою і дуже доброю дівчинкою. Завжди старалася всім чимось допомогти. Все віддавала, якщо комусь було потрібно», – сказала про доньку мама Тетяна.

1 березня 2022 року російські війська зайшли в Херсон. Настя разом із двома друзями поверталася додому. Усіх трьох розстріляли на вулиці Перекопській. Друзів Насті знайшли загиблими в машині, а її саму – за кілька кілометрів під аптекою. Рана Насті на спині була перев’язаною. Як вона опинилася так далеко від авто і хто робив перев‘язку – невідомо.

Анастасію Мостову поховали на кладовищі Геологів міста Херсон. У неї залишилися мама і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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