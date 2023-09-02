Меморіал: вбиті росією. Христина Антипенко, 24 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Христина Антипенко

24-літня жителька Маріуполя Христина Антипенко загинула 11 березня 2022 року в підвалі багатоповерхівки, по якому вдарила російська ракета. Поряд загинули її донечка, чоловік, його мама та інші родичі.

Христина народилася й виросла в Маріуполі. Дуже любила свою родину. Її пригадують доброю, спокійною, усміхненою.

«Христина перебувала в декреті, займалася вихованням донечки. У листопаді 2022-го Орині виповнилося би 4 рочки. Сторінка в інстаграмі Христини підписана так: «Щаслива дружина і мама», – розповіла знайома родини Оксана Чаус

Коли почалася повномасштабна війна, Христина та її родичі переховувалися у своїй багатоповерхівці на вулиці Митрополитській. Згодом там стало дуже небезпечно і вони вирішили перейти до підвалу сусіднього будинку, що на Митрополитській, 98.

11 березня 2022 року туди влучила ракета. За словами сусідки Людмили Момот, брат якої був очевидцем подій, удар стався близько 17.00. Христина з родиною загинули.

«Брат сказав, що ракета прилетіла прямо в підвал, все зразу почало горіти. Христина з родиною були в тій кімнаті, куди вдарила ракета. Хлопці витягували з вікон квартир стареньких… А коли через кілька годин пішли до підвалу, то живих там нікого вже не було», – розповіла Людмила Момот

У Христини Антипенко залишилася мама. Коли почали розбирати завали, вона намагалася знайти тіла донечки, зятя й онуки. Знайшла лише останки маленької Орини.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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