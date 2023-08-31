Меморіал: вбиті росією. Валентина Ляшенко, 84 років, Олешки, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валентина Ляшенко

84-річна Валентина Ляшенко загинула внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС на Херсонщині. Вибух на ГЕС пролунав 6 червня 2023 року. В зоні з ризиком підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Зокрема, вода заполонила й місто Олешки, де багато років мешкала Валентина. Її будинок затопило, знайти тіло вдалося 12 червня.

Валентина народилася в селі Коса Гора Тульської області (Росія). Із 1976 року проживала в Олешках, що на українській Херсонщині. Дитинство у неї було складним. Під час Другої світової та опісля Валентину виховувала тітка, а від 9 до 14 років вона жила в дитячому будинку. Батьки жінки були в концтаборах.

У 1968 році Валентина закінчила Харківський сільськогосподарський інститут. Одружилася зі своїм однокурсником. Разом поїхали працювати до Херсонської області за скеруванням. Валентина мала близько 40 років трудового стажу, з яких понад 20 була бухгалтеркою в страховій компанії.

Коли вийшла на пенсію, то її улюбленим заняттям стало вирощування зелені та овочів. Валентина возила їх до Херсона та продавала.

Її енергійності заздрили навіть молоді. Її оптимізм був невичерпним, любов до землі та рослин – безмежною й надихала до постійного руху. Вона ніколи не здавалася та не зупинялася. Бабуся любила життя в усіх його проявах. Обіцяла не покидати цей світ, допоки не стане прабабусею… Вона не дожила два тижні до свого 85-річчя. Найкраща матуся та найулюбленіша бабуся з неперевершеною жагою до життя і праці назавжди залишиться в наших серцях, – сказала онука загиблої Євгенія

13 червня 2023 року Валентину Ляшенко поховали поруч із чоловіком в Олешках.

У неї залишилися дві доньки, онука та двоє онуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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