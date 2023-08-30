Меморіал: вбиті росією. Дмитро Болюбаш, 18 років, Полтавщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Болюбаш

18-річний Дмитро Болюбаш загинув 28 серпня 2023 року в селищі Гоголеве Полтавської області. Російські військові завдали ракетного удару по цивільному промисловому обʼєкту, де у нічну зміну того дня працював юнак.

Дмитро був родом із Полтавщини. Закінчив Миргородське професійно-технічне училище №44. Працював на олійному підприємстві у селищі Гоголеве. Любив мотоцикли, обожнював кататися разом із друзями.

«Такий хороший хлопчина… Не можу ніяк повірити, що він уже ніколи не усміхнеться, сидячи на мотоциклі, і не скаже так ввічливо: «Добрий вечір, не переживайте, я швидко не їхатиму…», – сказала Людмила, мешканка Гоголівської громади, яка знала Дмитра Болюбаша «Завжди усміхнений, завжди допоможе в біді. Як же ми б усі хотіли і тобі допомогти», – пише про Дмитра знайома Ліана

У Дмитра Болюбаша залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/