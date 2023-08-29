Меморіал: вбиті росією. Микита Жовтневий, 15 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микита Жовтневий

15-річний Микита Жовтневий загинув у Маріуполі на початку березня 2022 року. У приватний будинок, де він разом із батьками ховався від обстрілів, влучив снаряд. Мама і тато юнака також загинули.

Микита народився 22 січня 2007 року в Маріуполі. Навчався у 9 класі місцевої школи.

«Він був спокійним і лагідним. Любив їздити на велосипеді, захоплювався комп’ютерними іграми, добре навчався, планував вступати до морського ліцею», – розповіла подруга родини Оксана.

Разом із батьками Микита жив на Лівобережжі. Після початку повномасштабної війни цей район одним із перших потрапив під щільні обстріли. Коли залишатися у власній квартирі стало дуже небезпечно, родина переїхала до друзів у Центральний район. Там вони переночували, а наступного дня пішли до пустого приватного будинку їхнього знайомого, що поблизу пожежної частини.

«Це був останній раз, коли ми бачили їх живими. Наприкінці березня я дізналася, що було потрапляння снаряду в будинок, де переховувалася родина. Тоді ми всі сподівалися, що вони кудись поїхали звідти», – розповіла Оксана.

Загиблого Микиту разом із мамою знайшли в червні 2022 року, коли розбирали завали. Тіло батька Олександра забрали раніше. Під час вибуху він був у іншій кімнаті. Там сусіди його і побачили…

У Микити Жовтневого залишилися бабуся і двоє дідусів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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