Меморіал: вбиті росією. Захисник Юрій Каракай, 38 років, Херсонщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Боєць тероборони Юрій Каракай, позивний Блогер, загинув 18 серпня 2022 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу у Херсонській області. Захиснику було 38 років. За словами побратима, він загинув миттєво, «смерть свою не почув і не побачив».

Вбиті росією: Юрій Каракай

Юрій був активістом ГО «Справа Громад» та мав чітку громадянську позицію. Брав участь у патріотичних заходах, акціях, мітингах. Його пригадують як гострого і жорсткого патріота.

Тому ніхто не здивувався, коли у перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Юрій долучився до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Брав участь в обороні Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Потім разом із підрозділом чоловік вирушив захищати південні області країни.

Побратими і друзі пригадують Юрія щирою і чесною людиною, яка ніколи не опускала рук.

У той страшний для усіх день, 24 лютого, Юрій Каракай прибіг на Лаврську, отримав зброю та зайняв своє місце в строю. Кросівки, джинси, червона куртка та кулемет за плечима! Таким він і залишився в пам’яті. Звичайним українцем. Який не втік. Не сховався за фразами «Я нічого не вмію! Я психологічно не готовий», а став на захист своєї рідної країни! Жив як справжній громадянин України! І загинув як воїн, віддавши життя за рідну землю!, – написав Олексій Петров Юра був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями: і в мирні часи був на барикадах, протестах, акціях, і у військові часи – на фронті. Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни. Він був цінним членом команди ГО «Справа Громад», його любили і поважали, – зазначено на сторінці Петра Порошенка.

Прощалися із захисником у Києві.

В Юрія залишилися двоє синів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/