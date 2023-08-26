Меморіал: вбиті росією. Катерина Дяченко, 11 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Дяченко

По будинку, де жила 11-річна Катерина Дяченко, російська армія випустила снаряд. На очах у матері на Катю впала стіна. Вона загинула під завалами, а разом із нею – батько Олександр. Це трапилося 12 березня 2022 року в місті Маріуполь Донецької області.

Катерина Дяченко займалася гімнастикою. Їй було 11 років. Вона вже встигла здобути перемоги на масштабних змаганнях у своїй віковій категорії. За словами тренерки Каті, Анастасії Мещаненкової, юна спортсменка теж мріяла тренувати та виростити олімпійських чемпіонок.

«На останньому тренуванні ми поставили нову програму з обручем – готувалися до «Кубку Дерюгіної». Катя сказала: «Дякую за тренування». Ми мали наступного дня побачитися, однак це були її останні слова для мене. Я просто не вірю, що це сталося. За що? За що загинула моя Катюша? Дитина, у якої попереду мало бути життя! А його відібрали! Катерино, моя зірко, (так я завжди називала свою пташку) пам’ять про тебе буде жити, доки живі ми. Я так сильно люблю тебе, моя дівчинко», – сказала тренерка Анастасія Мещаненкова «Наш Олімпійський Ангел. Ти завжди будеш в наших серцях. Це біль, який неможливо прийняти. Величезна втрата для світу художньої гімнастики… Як я чекала зустрічі з тобою на твоєму першому «Кубку Дерюгіної», – написала директорка школи Дерюгіних, віцепрезидентка української гімнастичної федерації Ірина Блохіна

У Катерини Дяченко залишилися мама Марина та братик Артем.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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