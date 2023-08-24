Меморіал: вбиті росією. Наталія Торія, 41 рік, Чернігів, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Торія

Життя Наталії Торії відібрала російська ракетна атака на Чернігів 19 серпня 2023 року. Вона потрапила під обстріл, повертаючись із церкви. Йшла разом із донькою та мамою. Рідні Наталії отримали поранення, їх госпіталізували, вона ж загинула на місці.

Наталії був 41 рік. Із відзнакою закінчила Чернігівський державний інститут економіки й управління, де вивчала маркетинг. Далі здобула ще одну вищу освіту за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Працювала старшою лаборанткою деканату інженерно-будівельного факультету Чернігівського державного інституту економіки й управління. Із вересня 2008-го була секретаркою ректора. Останній період життя працювала старшою лаборанткою Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Чернігівського національного університету «Чернігівська політехніка». Любила проводити час зі сімʼєю, подорожувати.

«У нашій памʼяті Наталія Володимирівна назавжди залишиться доброю, скромною людиною, доброзичливою колегою, професіоналкою. Чуйна, уважна і позитивна, принципова. Вона була добросердною мамою, щасливою людиною, жила мріями про майбутнє доньки», – додають у виші «Клята війна забирає найкращих. Розумна, світла, чудова дівчина. Немає слів, так боляче, співчуття рідним», – зазначила колега загиблої Наталія

У Наталії Торії залишилися чоловік, донька і мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/