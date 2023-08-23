Меморіал: вбиті росією. Світлана Кормільцина, 48 років, Чернігів, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Кормільцина

48-річна Світлана Кормільцина загинула 19 серпня 2023 року в Чернігові. Вона гуляла у парку, коли російські військові випустили ракету по центру міста. Ворог влучив у драмтеатр, відібравши того дня життя семи людей.

Світлана була педагогинею. У Чернігівському державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка здобула фах учительки історії та англійської мови. Спершу викладала англійську в колегіумі №11 міста Чернігів. А з 2003 року працювала у Національному університеті «Чернігівська політехніка» на посадах викладачки і старшої викладачки кафедри іноземної мови. Студенти й колеги з теплотою та повагою пригадують її.

Світлана Юріївна була дуже щирою, порядною, доброзичливою, толерантною, комінукабельною. Мала велику жагу до життя, багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Несла світлу та позитивну енергію для оточуючих. Вона залишила багато теплих спогадів, – повідомили у виші, де викладала Світлана Кормільцина Не можу пригадати, коли б вона злилася або когось образила. Останнім часом ми дуже рідко бачились. Але не пропускали жодної зустрічі однокласників. І там панували чудові, добрі, теплі, здебільшого веселі спогади про школу, університет, учнів, – написала однокласниця та колега загиблої Світлана Петрушенко Найпозитивніша людина і неймовірна викладачка англійської мови, – додала колишня студентка Світлани Юріївни, Марія.

У Світлани Кормільциної залишилися батьки та донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/