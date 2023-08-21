Меморіал: вбиті росією. Захисник Олександр Зінченко, 24 роки, Донеччина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Зінченко

Капітан Олександр Зінченко загинув 30 липня 2022 року, виконуючи бойове завдання біля села Новомихайлівка на Донеччині. У червні офіцеру виповнилось 24 роки.

Олександр народився і жив у селі Северинівка Київської області. Навчався у Северинівській середній школі. Потім обрав для себе шлях військового. У 2019-му закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Того ж року молодий офіцер був направлений на службу на Донеччину. Брав участь в ООС.

Під час повномасштабного російського вторгнення Олександр був командиром артилерійської батареї у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді ЗСУ. Він продовжував ефективно нищити окупантів та захищати рідну країну. 7 липня 2022 року йому присвоїли звання капітана, а наприкінці місяці він загинув.

«Ми всі пам‘ятаємо Сашу веселим, добрим, відкритим і надійним. Він був справжнім героєм, вірним другом і справедливим командиром. «Саша, тебе не відпускають?» «Ну, по-перше, мене нема ким замінити, а, по-друге, як я залишу 70 чоловік?!» – так вів переписку Саша із улюбленою вчителькою. Зінченко Олександр Юрійович віддав життя за Україну, за правду і волю, за світле майбутнє! Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил», – розповіла подруга Анастасія Галатова

Поховали офіцера в рідному селі.

Вдома на Олександра чекали батько Юрій і мама Раїса.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/