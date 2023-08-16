Меморіал: вбиті росією. Артем Коніщев, 11 років, Херсонщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Коніщев

Життя 11-річного Артема Коніщева відібрав російський артилерійський обстріл села Широка Балка на Херсонщині 13 серпня 2023 року.

Того дня вранці Артем, його мама Олеся й вітчим Дмитро із маленькою сестричкою Софійкою намагалися добігти в сусідське укриття, щоби перечекати удари ворога. Однак не встигли.

Батьки і сестричка хлопчика загинули на місці, як і сусід родини Юрій. Артема важко поранило й він помер того ж дня у лікарні.

Артем Коніщев був родом із села Широка Балка Станіславської громади. Там і мешкав разом із родиною. Навчався у місцевому закладі освіти. Його пригадують добрим та працелюбним. Хлопчик охоче допомагав мамі й татові по господарству.

У липні 2023 року в Артема зʼявилася молодша сестричка Софійка, яку він дуже любив і піклувався про неї, – розповіла зведена двоюрідна сестра Артема, Марія Планіда

В Артема Коніщева залишилися сестри, брат, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/