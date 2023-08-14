Меморіал: вбиті росією. Захисник Антон Мощенко, 20 років, Донеччина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

Солдат Антон Мощенко загинув 1 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі села Олександропіль на Донеччині. Захиснику залишилось назавжди 20 років.

Антон родом з Херсонської області. Ріс у багатодітній родині. Серед пʼятьох дітей був наймолодшим. Після закінчення школи навчався у технікумі на машиніста-тракториста. У вільний час любив рибалити, грати у футбол.

До повномасштабного вторгнення проходив строкову військову службу у Києві. Служив в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Був навідником. З перших днів вторгнення у складі своєї бригади вирушив обороняти Україну від російських окупантів.

«Мій наймолодший брат (з дитинства сімʼя його називала Котиком) був справжнім, позитивним, добрим, дуже сміливим, сильним, відзначався винятковою хоробрістю, мужністю, героїзмом завжди був відданий присязі, завжди всім допомагав. Був палким патріотом України. Пишався тим, що носить військову форму. Мав багато планів на життя, та клята війна все змінила…» – розповіла рідна сестра загиблого Алла

Поховали молодого воїна у Херсоні.

В Антона залишилися батьки, старші сестри та брати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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