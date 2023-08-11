Меморіал: вбиті росією. Влада Веремеєнко, 17 років, Херсон, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Влада Веремеєнко

17-річна Влада Веремеєнко отримала важкі поранення 31 липня 2023 року, коли російська армія вкотре обстріляла Херсон із «Градів». Через 10 днів, 9 серпня, серце дівчини зупинилося у лікарні.

На місці обстрілу 31 липня загинув працівник міського комунального підприємства. Згодом ворог обстріляв Корабельний мікрорайон Херсона, відібравши життя того дня щонайменше п’яти людей.

Влада Веремеєнко мешкала з родиною у Херсоні. Після закінчення школи №46 навчалася у Херсонському вищому професійному училищі сервісу та дизайну. Була студенткою 621 групи.

«Влада була хорошою, дружелюбною. Жила з бабусею, її батьки розлучилися. Їздила часто до тата в село Солонці. Я вмовляла Владу йти до 10 класу школи, але вона обрала собі фах перукаря і вступила здобувати його до училища», – розповіла класна керівниця дівчини, Галина Литвиненко «Ми були близькими та рідними одна для одної, постійно разом. Хотіли піти з нею на танці, але війна нас розкидала. Та й під час російської окупації Херсона там неможливо було жити, окупанти знущалися над місцевими. Багато наших друзів зникли, їх убили. Влада зі своїм хлопцем виїхали на Одещину. За кілька місяців до трагедії повернулась у Херсон і потрапила під російський обстріл із бабусею… Владо, ти для мене завжди будеш поряд і живою… Ще 27 липня ми розмовляли про майбутнє, як будемо гуляти одна в одної на весіллях, але через російські ракети тебе не стало. Я постараюся виконати все, про що ми мріяли. Ти назавжди у моєму серці», – розповіла подруга загиблої Ліза Яворська

У Влади залишилися батьки, брат, бабуся і друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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