Меморіал: вбиті росією. Алла Головко, 59 років, Лиман, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Алла Головко

59-річна Алла Головко загинула 16 травня 2022 у Лимані Донецької області. Російський снаряд влучив у її дім на вулиці Київській. Загинув також чоловік Алли – Володимир.

Алла Головко була родом із Лимана. Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Працювала вчителькою української мови і літератури в Лиманській загальноосвітній школі №5, а згодом стала заступницею директора з навчально-виховної роботи. Колеги й учні з теплотою пригадують Аллу Вікторівну.

«Восени 2014 року після виїзду з окупованого Донецька до Лимана я пішла у шостий клас Лиманської ЗОШ №5. Алла Вікторівна викладала в мене українську мову і літературу. Викладала – це якийсь сухий термін, вона заклала в нас українську культуру. Завжди привітна, із сяючою усмішкою, вона була Педагогинею від Бога. Світла їй пам’ять!», – розповіла учениця загиблої, Анастасія «Пішла з життя жінка, яка своїми діями та вчинками, своїм розумом виховала не одне покоління учнів. Вміло вчила їх мудрості та відповідальності. Алла Вікторівна вирізнялася стійкістю характеру, силою духу й наполегливістю. Вона була мудрою, врівноваженою, чуйною, доброю. Не забувала про проблеми тих, хто поряд. Наша шкільна родина збідніла, бо втратила яскраву, невтомну і самовіддану особистість. Із болем у серці визнаємо, що вже ніколи не отримаємо її підтримки, не скористаємося її мудрою порадою», – написали колеги Алли

У загиблої залишилися син, сестри та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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