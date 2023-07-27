Меморіал: вбиті росією. Михайло Рудський, 10 років, Костянтинівка, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайло Рудський

Життя 10-річного Михайла Рудського відібрав російський обстріл Костянтинівки на Донеччині.

Увечері 24 липня 2023 року ворог вдарив по місту з ракетних систем залпового вогню «Смерч». Вибухи пролунали неподалік водойми, де відпочивали місцеві жителі. Цей російський обстріл відібрав життя трьох людей.

Михайло Рудський народився у місті Костянтинівка. 26 червня 2023 йому виповнилося 10 років. Хлопчик навчався у Костянтинівській школі №13 із поглибленим вивченням іноземних мов. Цікавився спортом, зокрема – змішаними бойовими мистецтвами. Друзі пригадують його вірним, хоробрим та веселим.

У Михайла залишилися батьки, брат та інші рідні.

Маму хлопчика Аліну госпіталізували з осколковими пораненнями. Вона у важкому стані перебуває в лікарні Дніпра.

Підтримати родину:

4441 1111 5328 5121 батько Олександр Рудський

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/