Меморіал: вбиті росією. Іван Шеремет, 20 років, Миколаївщина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Шеремет

20-річний Іван Шеремет загинув 18 липня 2023 року на околиці міста Снігурівка Миколаївської області. Іван побачив на узбіччі невідомий предмет, наблизив до нього смартфон, щоби підсвітити ліхтариком. Пролунав вибух. Це була міна, залишена російськими військовими, яка здетонувала.

Іван Шеремет народився у селі Павло-Мар’янівка Баштанського району Миколаївської області. Навчався в школі №1 у Снігурівці. Мав гарні стосунки з однокласниками. Після навчання займався сільським господарством. Працював у батька на фермі та на полях. До війни займався мотоспортом, обожнював мотоцикли.

Останнім часом Іван мешкав у будинку своєї дівчини Олі, в Снігурівці. 22 липня, на її день народження, пара мала поїхати в Одесу, де хлопець планував освідчитися коханій.

Увечері 18 липня 2023 року він із другом та дівчиною були в Снігурівці. Чекали в автомобілі на репортерів, яким мали показати дорогу. Іван із товаришем вирішили вийти з машини. На узбіччі Іван побачив невідомий предмет. За словами Олі, там ходили раніше й інші люди, околиця не була огороджена, не було знаків про те, що територія замінована. Батьки Івана Шеремета з’ясували, що міна здетонувала через магнітне поле телефона. Батарею гаджета розірвало на три частини.

«Як багато болю у моєму серці, ми більше не побачимося. Ти був світлим хлопцем, умів любити, був відданим другом. Дякую тобі за щирі почуття до моєї дівчинки. Ти дбав і оберігав її. Просто знай – нам дуже важко змиритись з тим, що тебе більше немає поряд. Ти був нашим промінцем, нашою опорою. Ми будемо вічно пам’ятати тебе», – сказала Тетяна Науменко, мама Олі «Я добре знаю Іванового батька, Вадима, який активно волонтерив. Часто йому дзвонила та просила про допомогу, а його донечки співали на всіх заходах для ЗСУ. Діти – виховані у праці… Іван тільки починав будувати плани на життя, тішив своїх близьких та друзів. Мріяв, любив», – сказала подруга сімʼї, Марія Петрівна

У Івана Шеремета залишилися батьки, брати і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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