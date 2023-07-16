Меморіал: вбиті росією. Євген Кабанов, 22 роки, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євген Кабанов

22-річний Євген Кабанов загинув 9 березня 2022 року в Ізюмі на Харківщині. Місто нещадно обстрілювали. Він разом із мамою та сусідами ховався в підвалі будинку на вулиці Першотравневій, 2.

9 березня близько 7 ранку черговий авіаудар російської армії зруйнував два під’їзди цього житлового будинку та вбив близько 50 людей, які там були. Євген та його мама загинули.

Євген Кабанов народився в Ізюмі. Навчався в гімназії №1 та місцевому технікумі. Захоплювався брейкдансом. Працював на будівельних роботах, їздив на заробітки за кордон.

«Євген завжди мав багато друзів. Був веселим, товариським, комунікабельним. Ми дуже сумуємо за ним, не вистачає його та мами», – сказала дружина старшого брата Євгена, Тамара

Євгена та його маму досі не вдалося поховати. Рідні чекають результатів ДНК-експертизи.

У січні 2023 року вулицю Першотравневу, де сталася трагедія, перейменували на вулицю Пам’яті.

У Євгена Кабанова залишилися бабуся, старший брат зі сімʼєю і тітка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/