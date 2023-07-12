Меморіал: вбиті росією. Надія Спіжевська, 55 років, Львів, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Надія Спіжевська

Життя Надії Спіжевської відібрав російський ракетний обстріл проти ночі 6 липня 2023 року. Ворог атакував місто крилатими ракетами «Калібр». Надія була у власному помешканні на вулиці Стрийській, коли туди вдарила зброя російської армії.

Надії було 55. Вона народилася та мешкала у Львові. Навчалась у школі №11, а далі – у Львівському вищому професійному училищі торгівлі та сфери послуг. Працювала у сфері торгівлі. Надію пригадують позитивною та доброзичливою людиною.

Тітка Надя була дуже доброю, життєрадісною і світлою. Назавжди такою залишиться у наших серцях!, – сказала про загиблу Яна Сидорко

8 липня 2023 року з Надією Спіжевською попрощалися у Каплиці Різдва Івана Хрестителя. Поховали загиблу на Ряснянському цвинтарі.

У неї залишилися син, донька, брат та троє онуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/