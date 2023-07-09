Меморіал: вбиті росією. Марія Щербина, 84 роки, Гола Пристань

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марія Щербина

84-річна Марія Щербина потонула 7 червня 2023 року неподалік власного дому на вулиці Пушкіна в місті Гола Пристань Херсонської області. Рівень води там стрімко піднявся після того, як російські окупанти напередодні підірвали греблю Каховської ГЕС. Поряд з Марією загинув також її чоловік Олексій.

Марія Щербина народилася в селі Кардашинка Голопристанського району. Згодом зі сімʼєю мешкала у Голій Пристані, де мали власний будинок. Марія довгий час була робітницею на винограднику. На пенсії займалася домашніми справами, доглядала невелике господарство біля дому.

«Бабуся була дуже життєрадісна та щедра людина. Вони з дідусем жили душа в душу. Дуже кохали одне одного. Раділи життю, трьом правнукам. Допомагали їх доглядати, підтримували нас», – розповіла онука Марії Щербини, Вікторія

Із початком повномасштабної війни Вікторія із трьома дітьми евакуювалася з Херсонщини у західні області України. Її бабуся та дідусь виїздити з рідного міста не хотіли. Там залишилася також матір Вікторії. Коли почала ширитися інформація про загрозу підриву греблі Каховської ГЕС, родичі не думали, що може трапитися настільки сильна повінь.

Та після вибуху рівень води підіймався дуже стрімко. Сусід, якому вдалося вибратися на дах будинку, бачив, як Марія та її чоловік Олексій потонули. Вони кричали, просили про допомогу… Вижити вдалося лише їхній доньці.

За словами онуки Вікторії, російські окупанти не дозволили забрати тіла її загиблих родичів для поховання.

У Марії Щербини залишилися донька, онука та троє правнуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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