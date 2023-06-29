Меморіал: вбиті росією. Павло Луцик, 31 рік, Київ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Луцик

31-річний Павло Луцик загинув від російських обстрілів Києва проти ночі 24 червня 2023 року. Він мешкав у Солом’янському районі – в будинку, в який влучили уламки ракети.

Павло Луцик – киянин. Освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Та після завершення навчання розпочав карʼєру в галузі ІТ. Останнім часом працював тимлідом. У вільний час займався спортом, відвідував заняття з кросфіту, брав участь у змаганнях. Був уболівальником «Динамо».

Про нього згадують, як про хорошого друга, професіонала та патріота України. Павло мав активну громадянську позицію. Підтримував Збройні сили України.

«Не стало мого друга Павла. Він був добрим, порядним і багато допомагав нашим захисникам. У нього було велике серце та світла душа», – розповіла подруга загиблого Христина «Він був дуже спокійним, розумним та врівноваженим, проте завжди був готовий увірватись у вирішення будь-якого завдання. На нього можна було покластися. Завжди, просто, без питань. Він любив і вмів вдало пожартувати… Брав участь у всіх активностях, багато чого робив – як для компанії, так і для країни. Допомагав війську і, зокрема батькові, який продовжує нести службу в лавах ЗСУ. Вдячні за все, що зробив. Співчуття друзям, близьким та родині. Будемо пам’ятати та не пробачимо», – сказали в ІТ-компанії, де працював Павло

У Павла Луцика залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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