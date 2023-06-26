Меморіал: вбиті росією. Анастасія Рень, 97 років, Чернігівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Рень

Анастасії Рень було 97 років. Вона загинула в селі Скорінець на Чернігівщині. 16 березня 2022-го ворожі снаряди влучили в її дім – у ту кімнату, де вона була. Почалася пожежа. У хаті також був незрячий син жінки. Він дивом зумів вибратися з вогню. Анастасію Рень не вдалося врятувати.

Анастасія народилася і мешкала в селі Скорінець. Там її застала й Друга світова війна. Але жінка про неї багато не розповідала. Більше ділився спогадами її чоловік, який воював.

В Анастасії було двоє синів. Своє життя вона присвятила родині. Поралася в хаті, доглядала господарство, виховувала дітей. Вирощувала городину, тримала худобу. В молодості у вільний час багато вишивала і їй це чудово вдавалося.

Чоловік Анастасії був учителем. Після його смерті у 2006 році жінка мешкала з одним із синів та невісткою.

«Моя свекруха була дуже милою жінкою. Спочатку виховувала дітей, потім – онуків. Не могла натішитися правнуками. Так хотіла побачити, якими вони стануть, коли підростуть. Вона дуже любила життя і хотіла жити. Якби не війна, то дожила б і до 100 років. Попри свій поважний вік, сама ходила по хаті, була жвавенька. Дуже шкода, що останні дні її життя минули в такому жаху. Що вона померла такою страшною смертю», – розповіла Тетяна Рень, невістка загиблої

Обвуглені останки Анастасії забрали на експертизу в Чернігів у травні 2022 року.

Опісля жінку поховали на кладовищі в її рідному селі.

В Анастасії Рень залишилися діти, онуки та правнуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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