Меморіал: вбиті росією. Захисник Руслан Самарченко, 41 рік, Бахмут, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Руслан Самарченко

Боєць ТРО Руслан Самарченко, позивний Samara, загинув 6 квітня 2023 року, обороняючи від окупантів місто Бахмут на Донеччині. Воїну був 41 рік.

Руслан народився у Бахчисарайському районі в українському Криму. Після розлучення батьків переїхав з мамою в Харківську область, звідки вона була родом. Там провів дитинство і закінчив школу. Згодом здобув технічну освіту. Працював у сфері нерухомості та будівництва за фахом виконроба. Упродовж життя займався спортом.

З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік приєднався до лав Харківської ТРО. Служив у 225-му батальйоні 127-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Брав участь в обороні рідної Харківщині, а згодом перемістився на Донеччину.

«Руслан був дуже сміливий і безстрашний. Любив життя, а життя любило його. Був найкращий з найкращих. Завжди захищав слабших. Пішов добровольцем з самого початку вторгнення рф в Україну. Коли мені сказали, що твоє серце перестало битись, з ним зупинилось і моє серце. Кажуть, час буде лікувати, а для мене час зупинився навіки. Кохання всього мого життя…» – написала дружина загиблого

Поховали захисника в селі Антонівка на Харківщині.

Вдома на Руслана чекали дружина Поліна і донька Мілана.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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