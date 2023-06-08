Меморіал: вбиті росією. Захисник Дмитро Кіндрат, 24 роки, Донеччина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Кіндрат

Старший солдат Дмитро Кіндрат, позивний Кіндер, загинув 18 травня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Яковлівка на Донеччині. Бійцю було 24 роки.

Дмитро народився в селі Черніїв Івано-Франківської області. Навчався в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї за фахом муляра, електрозварювальника ручного зварювання 3-го розряду. Однак швидко зрозумів, що це не його. У 18 років пішов на військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. За час служби неодноразово був нагороджений грамотами та відзнаками.

На момент повномасштабної війни Дмитро служив на посаді заступника командира бойової машини-навідника-оператора 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. З перших днів вторгнення брав участь в обороні України від окупантів.

«Дмитро був відважним хлопцем, він не раз дивився в очі смерті. 18-річним пішов у 14-ту ОМБр імені князя Романа Великого. Так і прослужив державі 6 років. Діма ніколи не шкодував, що був військовим, він захоплювався цією справою. Можу сказати, що жив роботою військового! Мені дуже не вистачає брата, я досі повірити не можу в його загибель. Здається, він прийде скоро додому…. Вічна пам’ять тобі, братику», – розповіла сестра загиблого Марія

Посмертно старший солдат Кіндрат нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали захисника у рідному селі.

У Дмитра залишилися сестра Марія, племінники Тадей та Ілля.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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