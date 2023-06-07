Меморіал: вбиті росією. Наталія Вельченко, 33 роки, Київ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Вельченко

1 червня 2023 року внаслідок нічної ракетної атаки російської армії на Київ у Деснянському районі загинуло троє людей. Серед них – 33-річна Наталія Вельченко. Вона разом з іншими постраждалими намагалася потрапити до укриття, але не змогла. На Наталію впали уламки ворожих ракет. Від отриманих поранень вона померла на місці.

Наталія Вельченко родом з Черкас. Там ходила до школи та кілька років працювала мерчендазейркою. Згодом переїхала до столиці – навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом із цивільним чоловіком Ярославом мріяли про власну кавʼярню.

«Між ними завжди був міцний союз. Вони хотіли жити в Києві, дати гарну освіту донечці, відкрити кавʼярню… До повномасштабної війни вони й дійсно відкривали невеликий заклад і були неймовірно щасливі», – пригадує подруга Анастасія Воробйова

Манікюр спершу був для Наталії хобі, але з часом це захоплення переросло в роботу.

«Наталія була дуже позитивною людиною. Мені довелося її знати не так довго, попрацювали кілька місяців в одній команді. І навіть за такий короткий час встигли добре потоваришувати. Можу тільки подякувати батькам, що виховали такий промінчик світла та позитиву, яким за життя була Наташа. Тяжка втрата, особливо для близьких», – каже колишній колега Дмитро Курдюков «Твоя неймовірна усмішка, твої любов і жага до життя… Ти була неймовірною подругою. Я вдячна Богу й долі за те, що ти була в моєму житті», – додає подруга Анастасія

Із початком повномасштабного вторгнення Наталія Вельченко з родиною виїздила на Захід України. Подруга пропонувала їй пожити за кордоном, але та відмовилася – не хотіла залишати чоловіка. Невдовзі сімʼя повернулася до Києва. Наталія, Ярослав та їхня 9-річна донечка Поліна мешкали у будинку неподалік поліклініки в Деснянському районі столиці.

В ніч на 1 червня 2023-го ворог випустив 10 ракет із території Росії. Силам ППО вдалося їх знищити. Уламки ракет впали на поліклініку в Деснянському районі. У той час мешканці багатоповерхівки, серед яких була Наталія з донькою, намагалася пройти в укриття, але воно було замкненим. Наталія загинула на місці, її доньці вдалося вижити.

У Наталії Вельченко залишився чоловік, донька та інші рідні

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