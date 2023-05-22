Меморіал: вбиті росією. Рятувальник Ілля Ахметгарєєв, 32 роки, Бахмут, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Ахметгарєєв

16 вересня 2022-го року в Бахмуті на Донеччині загинув молодший сержант служби цивільного захисту Ілля Ахметгарєєв. Рятувальник розбирав завали п’ятиповерхівки, по якій російські військові завдали авіаудару. У цей час окупанти повторно обстріляли будинок. Снаряд влучив у дах. Конструкція будівлі обвалилася. Ілля Ахметгарєєв опинився під завалами. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

«Велика родина рятувальників Донеччини висловлює щирі співчуття родині загиблого та поділяє нескінченний біль від його втрати», – написали колеги Іллі

Іллі Ахметгарєєву було 32 роки. Він захоплювався спортом і риболовлею. Грав у складі футзального клубу «Бахмут-Агро». Брав участь у різноманітних змаганнях. У 2021 році він посів друге місце на конкурсі «Feeder OctoberFest 2021», зловивши у Сіверському Дінці рибу вагою 3,9 кг.

У Іллі Ахметгарєєва залишилися мама та кохана дівчина, яка на момент загиблі коханого була вагітною.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/