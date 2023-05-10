Меморіал: вбиті росією. Євген Самоїд, 17 років, Чернігівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євген Самодій

14 березня 2022 року російські військові, проїжджаючи на танках селом Мохнатин Чернігівської області, розстріляли трьох юнаків: 17-річних братів-близнюків Євгена і Богдана Самодіїв та їхнього 18-річного товариша Валентина Якимчука.

Сестра близнюків Тетяна Загатна розповіла, що побачивши танки, хлопці зупинилися і підняли руки, однак окупанти відкрили вогонь по мирних підлітках. Євген із Валентином загинули на місці. Богдан помер дорогою в лікарню.

Євген Самодій народився в Мохнатині. Там пішов до школи, а коли її закрили – навчався в Редьківському ліцеї, що в сусідньому селі. Далі здобував освіту електрика та гіпсокартонника в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Захоплювався мотоциклами, любив грати футбол.

«Євген був життєрадісним, завжди приходив на допомогу. Любив проводити час із друзями. Був світлим, добрим…», – сказала Тетяна

У Євгена залишилися мама, тато, сестра, племінник, бабуся і дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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