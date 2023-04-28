Меморіал: вбиті росією. Яна Вакуленко, 25 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Яна Вакуленко

25-річна Яна Вакуленко загинула 20 березня 2022 в Маріуполі. Поряд загинула її 5-річна дочка Єлизавета. Яна Вакуленко була родом із міста Пологи Запорізької області. Там закінчила школу. «У школі Яна була активною, спортсменкою. Мала багато друзів. Була доброзичливою. Яна любила куховарити й вирішила навчатися на кухарку. Після закінчення Пологівського професійного ліцею вийшла заміж, народила донечку Лізу», – розповіла подруга Вікторія Із першим чоловіком Яна розлучилася, а опісля познайомилася з хлопцем із Маріуполя. Переїхала до нього. Яна жила на лівобережжі Маріуполя, яке від перших днів повномасштабної війни потрапило під масовані обстріли російської армії. Безпечно вирватися звідти в інші райони міста було практично неможливо. Місцеві переховувалися у квартирах та приватних будинках, у підвалах багатоповерхівок та сховищах Міського палацу культури, в лікарнях і школах. Напередодні трагедії Яна з маленькою Лізою були у підвалі будинку на бульварі Меотиди, 8. 20 березня, коли дім загорівся від обстрілів, мама з донькою вибігли на подвір’я. Там їх накрив мінометний обстріл. Поряд загинули ще четверо людей. У Яни Вакуленко залишилися батьки та цивільний чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/