Меморіал: вбиті росією. Олександрина Кириллова, 5 років, Маріуполь, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександрина Кириллова

Олександрина Кириллова загинула в Маріуполі 1 квітня 2022 року. В її кімнату поцілив російський танк. Дівчинці було 5 років. Саша з батьками, бабусею та дідусем мешкали у Кальміуському районі міста. 22 березня близькі пропонували їм виїхати, але родина відмовилася. 31 березня, напередодні трагедії, в їхньому районі було дуже гучно. Мама Валерія із дочкою не могли довго перебувати в підвалі, адже дівчинка була алергіком і задихалася від пилу. Тож вони залишалися в квартирі. Валерія думала, що у випадку наближення небезпеки встигнуть добігти до укриття. Вранці 1 квітня будинок, де жила родина Кириллових, розстріляв російський танк. «Було пряме влучення в кімнату Саші. Уламок потрапив їй у сонну артерію. Сусіди казали, що чули такий, наче тваринний рев, побачили бабусю та дідуся з мертвою онукою на руках. Вони поховали Сашеньку в своєму дворі. А потім три місяці, до ексгумації, перевіряли, чи ціла могила», – розповіла тітка дівчинки Анна Дьоміна 1 квітня загинув також батько Саші, 49-річний Володимир Кириллов. Він відвів поранену дружину до лікарні, а коли повертався, потрапив під обстріл «Градами». Маленьку Сашу пригадують веселою, допитливою. Вона любила танцювати та їздити на автомобілі в дитсадок. «Пам’ятаю, як Сашенька розповідала, що восени піде до школи, навіть портфель собі обрала – рожевий, звичайно. Вона була дуже ніжною – обійме, пригорнеться, поцілує. Завжди говорила – Анюта, Кірюша, бабуся, дідусь. Усіх називала пестливо», – розповіла тітка Анна Сашу перепоховали на кладовищі селища Мирне. У неї залишилися мама, бабуся, дідусь, дядько і тітка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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