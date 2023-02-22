В Україні здешевшала гречка: скільки зараз коштує крупа

За останній рік, в Україні здешевшала гречка. Тільки за останній місяць крупа подешевшала майже на 10 гривень, передає НСН.

В Україні здешевшала гречка

Середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг. У середині лютого вона впала до 59,73 грн/кг.

Найдешевше гречка коштує в магазинах торгової мережі «Ашан» – по 56,40 грн/кг. У супермаркеті «АТБ» крупа трохи дорожча – 59,40 грн/кг. А в «Метро» вона доступна за 59,90 грн/кг. У Varus гречану крупу продають по 62,90 грн.

Зазначимо, що гречка в Україні дешевшає шостий місяць поспіль. Влітку 2022 року ціни на неї били рекорди та в деяких магазинах перевищували 100 грн/кг. Однак ажіотаж незабаром зменшився і з осені вартість найпопулярнішої крупи почала знижуватися до:

87,94 грн – у вересні;

80,78 грн – у жовтні;

76,99 грн – у листопаді;

73,85 грн – у грудні;

69,4 грн – у січні;

64,23 грн – у лютому (дані на 1-е число, пізніше гречка знову подешевшала).

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