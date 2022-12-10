Де українці зможуть зняти готівку у разі блекауту – роз’яснення від РНБО

Українцям розповіли, де вони зможуть зняти готівку під час блекауту, якщо він станеться. Національний банк України дозволив знімати кошти у магазинах, супермаркетах, аптеках та АЗС, передає НСН.

Росія продовжує завдати масовані удари по Україні. В РНБО кажуть, що наступною мішенню ворога може стати банківська система. З цього приводу, в суспільстві зростають панічні настрої щодо неможливості зняття готівки у випадку повного вимкнення електроенергії.

Де українці зможуть зняти готівку, окрім банків

Ще на початку повномасштабної війни банківська система зіштовхнулась з проблемою, коли банкам було важко здійснювати інкасацію готівки й наповнювати банкомати кешем. Тоді НБУ дозволив українцям знімати кошти у магазинах, аптеках та АЗС. Цей дозвіл діє і сьогодні. Тож, якщо не працюватимуть банки та банкомати, українці зможуть зняти кошти у вищезазначених установах. Наприклад, навряд чи під час повного блекауту в магазинах або на АЗС закінчиться готівка.

Як зняти готівку в магазині або АЗС

Щоб отримати готівку у магазині, аптеці чи АЗС, вам треба щось купити та розплатитися карткою. При оплаті з банківської картки попросіть касира зняти потрібну вам суму готівки. На касі можна отримати від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Джерело – “24 канал”

Як працюватимуть банки під час блекауту? Чи варто зняти готівку вже зараз?