«Купуй українське»: Зеленський оголосив про запуск нової економічної платформи

26 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про запуск нової економічної платформи «Купуй українське». А також платформу «Зроблено в Україні» та відповідну торгову марку.

Про це він сказав на форумі «Зроблено в Україні», передає НСН.

Нова платформа передбачає що українці зможуть отримувати кешбек за купівлю деяких видів вітчизняної продукції та оплату послуг. Компенсація надходитиме на спеціальну картку. Які саме товари та послуги увійдуть до програми, поки що не відомо.

Зеленський оголосив про запуск нової економічної платформи

Як розповів Зеленський, конкретні кроки вже розробляються в уряді. Зокрема програма кешбеку, за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати за товари та послуги, зроблені в Україні. Ця програма може запрацювати вже у 2024 році.

Метою нової платформи є підтримка українського бізнесу та економіки загалом.

«Щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні», з азначив Зеленський.

Платформа “Зроблено в Україні” включатиме й інші ініціативи. А саме: