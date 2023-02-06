Витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання: як його отримати в Дії

В Дії можна отримати витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання. Нову послугу анонсували в МВС, передає НСН.

«Довідка про реєстрацію місця проживання» більше не потрібна», повідомили в МВС.

Як отримати витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання

Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно:

зайти у застосунок «Дія»;

натиснути «Послуги»;

обрати пункт «Довідки та витяги»;

обрати «Витяг про місце проживання»;

натиснути «Замовити витяг».

Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин. Якщо інформація про людину міститься у реєстрі – витяг буде сформовано.

Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Також батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.

В Дію повернули важливий документ: як його отримати

За допомогою «Дії» українці зможуть дізнатися розмір майбутньої пенсії

Як через Дію передати право керування авто: інструкція