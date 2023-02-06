Витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання: як його отримати в Дії

В Дії можна отримати витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання. Нову послугу анонсували в МВС, передає НСН.
«Довідка про реєстрацію місця проживання» більше не потрібна», повідомили в МВС.
Як отримати витяг замість довідки про реєстрацію місця проживання
Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно:
- зайти у застосунок «Дія»;
- натиснути «Послуги»;
- обрати пункт «Довідки та витяги»;
- обрати «Витяг про місце проживання»;
- натиснути «Замовити витяг».
Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин. Якщо інформація про людину міститься у реєстрі – витяг буде сформовано.
Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Також батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.
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