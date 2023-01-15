В Дію повернули важливий документ: як його отримати

На портал “Дія” повернули важливий документ. А саме – довідку з реєстру речових, передає НСН.

Цей документ підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. На певний час її можливість отримати через «Дію» припинили з міркувань безпеки. За цей час послугу покращили, відтепер вона доступна на порталі.

Як отримати важливий документ

Зайти на портал «Дія» та авторизуватися;

Натиснути «Послуги» — «Довідки та витяги» — «Довідка з Державного реєстру речових прав»;

Заповніть онлайн-форму, пройшовши один із критеріїв пошуку: ПІБ, серія та номер паспорта, кадастровий номер, адреса майна, реєстраційний номер;

Сплатити адміністративний збір 30 грн карткою на порталі «Дія»;

Запит на отримання довідки триває 3-5 секунд. Документ відразу з’являється в розділі «Зелені документи» і містить наступну інформацію:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Реєстр прав власності на нерухоме майно; Державний реєстр іпотек; Єдиний реєстр забороняє відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна.

Джерело

У додаток «Дія» знову повернули важливу послугу – подробиці