В ОП назвали втрати України у війні з Росією

В Офісі президента назвали втрати України у війні з Росією, передає NNS.

Приблизні цифри втрат української армії під час війни з Росією озвучив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Безперечно, пані Урсула (голова Єврокомісії – авт.) помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри – ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих… Так, у нас більше втрат через поранення», сказав він в інтерв’ю «24 каналу».

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Михайло Подоляк говорить, що кількість загиблих українців «точно не 20 тисяч». На його думку, ця цифра набагато більше. Особливо, якщо враховувати скільки поховань та катівень знаходять військові на деокупованих територіях.

«Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими – там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням», наголосив Подоляк.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що гальмує процес звільнення українських територій від російських загарбників. За його словами, на це впливає, зокрема, логістика

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