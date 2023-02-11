Відступлять денні морози: якою буде погода на вихідних

Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних. 11 та 12 лютого очікується мокрий сніг, передає НСН.

11 лютого, на більшій частині території України очікується близько 0°С. На півдні, а також у Запорізькій та Кіровоградській областях повітря прогріється до +2…+4 °С градусів тепла. Ніч буде помірно морозною. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Луганщині, Донеччині та Харківщині – до -8…-10 °С градусів морозу. На Волині, Рівненщині та Черкащині середня нічна температура становитиме -3…-5 °С, у решті регіонів – близько -5…-7 °С градусів морозу.

Якою буде погода на вихідних

На заході, півночі та північному заході країни небо затягнуть щільні хмари, ймовірний невеликий мокрий сніг, тому водіям слід бути особливо обережними на дорогах, а пішоходам не забувати про світловідбивальні елементи на одязі. В інших областях України буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У неділю, 12 лютого, у східних та північних областях стовпчики термометрів покажуть близько 0°С. На заході та в центральних регіонах очікується +2…+3 °С градусів тепла. У Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях – +4…+6 °С градусів тепла.

У Луганській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях пройде невеликий мокрий сніг.

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