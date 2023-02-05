В Україну йдуть морози: якою буде погода найближчими днями

Стало відомо, якою буде погода найближчими днями. В Україну йдуть морози та невеликий сніг, передає НСН.

Так, 6 лютого очікується хмарна погода з невеликим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від -3 до -8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У Карпатах сніг, температура вночі від -11 до -16°, вдень від -5 до -10° морозу. 5 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та 5-6 лютого на високогір’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Якою буде погода найближчими днями в Україні

7 і 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. 7 лютого в західних областях та в Криму, вночі 8 лютого в Карпатах та в Криму невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни та в східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7 лютого від -4 до -9° морозу, 8 лютого (крім південної частини) від -7 до -12°, на Закарпатті до -14° морозу, вдень 1-6° морозу; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу.

9 та 10 лютого – без істотних опадів. Температура вночі від -9 до -15°, в Карпатах і на Закарпатті місцями від -16 до -19° морозу. 10 лютого в південній частині та північних областях України від -5 до -11° морозу. Вдень від -4° морозу до +2° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті 1-6° градусів морозу.

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