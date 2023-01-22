Якою буде погода в лютому – прогноз на останній місяць зими

Погода в лютому, за попередніми прогнозами, не буде з аномальними потепліннями або сильними морозами

Як повідомляють фахівці Gismeteo, лютий в Україні буде порівняно “м’яким”. Іноді стовпчики термометра знижуватимуться, але також час від часу – показуватимуть “плюси”. Як підкреслили фахівці, різких перепадів температур не буде. Про це інформує НСН

“Здебільшого температура коливатиметься на нулі з невеликими перекосами в бік мінуса або плюса”, – зазначають вони.

Водночас вони попередили, що на початку місяця можливе зниження температур до -7. Однак далі такі низькі температури не очікуються. Опади передбачаються часті, але помірні – переважно це дощ із мокрим снігом.

Якою буде погода в лютому

За словами народного синоптика Стаса Щедріна, початок лютого буде морозним, а ось друга половина останнього місяця зими – теплою.

До 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4… -6 градусів і до -7… -9 градусів морозу вночі, а подекуди навіть до -14 градусів. Водночас істотні опади малоймовірні, лише на на заході України періодично пролітатимуть снігопади, – зазначив синоптик.

За його словами, наприкінці місяця переважатиме відносно тепла погода. Температура сягатиме від -2 до +7 градусів уночі та до -2… +14 градусів удень залежно від регіону.

Коли в Україну повернеться зимова погода — прогноз від синоптика