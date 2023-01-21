Коли в Україну повернеться зимова погода – прогноз від синоптика

Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться зимова погода. За її словами, вже 21 січня очікується поступове зниження температури до мінусових позначок у нічні години, передає НСН.

«У неділю температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів», розповіла Діденко.

Вона додала, що 22 січня у столиці опади малоймовірні. Вночі 0-2 морозу, вдень +2+4 градуси тепла.

Коли в Україну повернеться зимова погода

«Опади в Україні передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу – яку вже температура повітря дозволить. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається», спрогнозувала Наталка Діденко.

На наступному тижні погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається.

Повторний наступ на Україну – Данілов розповів, коли Росія може спробувати здійснити останній ривок