Синоптик розповів про погоду в лютому – чим здивує останній місяць зими

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів про погоду в лютому – яким буде останній місяць цієї зими.

Своїм прогнозом на лютий він поділився з ТСН.ua, передає НСН.

Синоптик про погоду в лютому

За словами Щедріна, наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

“Десь до 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4-6 градусів та до -7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. Водночас суттєві опади малоймовірні, лиш на заході України періодично пролітатимуть снігопади”, зазначив синоптик.

Що стосується другої декади останнього місяця зими, то, за даними Щедріна, у цей період опадів побільшає, а температура повітря буде переважно плюсовою.

“У другій декаді лютого температура знов зросте до плюсових значень, але і опадів значно побільшає – переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі та до -2+14 градусів вдень залежно від регіону”, розповів синоптик та наголосив, що весна цього року до України прийде дуже рано.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що зима 2022-2023 в Україні буде загалом теплою Водночас періоди з морозами будуть, однак такі похолодання будуть короткотривалими.

Якою буде погода в лютому – прогноз на останній місяць зими