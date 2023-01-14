Як Україна планує відновити енергетику – розповіли в Міненерго

В Міненерго розповіли, як Україна планує відновити енергетику після масових російських ударів, передає НСН.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренголм провели онлайн-зустріч на якій йшлося, про співпрацю у відновленні української енергосистеми. Так, прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

Як Україна планує відновити енергетику

«Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів», наголосив Герман Галущенко.

Одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

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