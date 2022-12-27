За якої умови не відключатимуть світло на новорічні свята – Міненерго

На новорічні свята не відключатимуть світло за однієї умови. А саме, це стане можливим, лише якщо російські окупанти не влаштують нових обстрілів критичних об’єктів України.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону в понеділок, 26 грудня, передає НСН.

Він зазначив, що за відсутності нових пошкоджень жителі України можуть провести кілька днів без відключень світла.

Водночас він застеріг, що війська Росії не відмовилися від намірів зруйнувати енергосистему нашої держави. Галущенко нагадав, що зазвичай окупанти прив’язують обстріли до певних дат, тому можна припустити, що Новий рік та Різдво – саме такі дати.

“Можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі”, сказав він.

Міністр підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Нині ситуація в енергетичній сфері налагоджується з кожним днем: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

Галущенко зазначив, що покладає надії на ЗСУ, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.

Зазначимо, що в Україні зберігається складна ситуація в енергетиці, водночас її вдалося стабілізувати. 26 грудня низка областей повернулася до стабілізаційних графіків, а на вихідних значно скоротився період відключення електроенергії у Києві та Київській області.

Джерело: “Обозреватель”

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