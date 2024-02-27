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Тег:
Каховська ГЕС

Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії – Дмитро Кулеба

Журналіст
Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії

Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає НСН.

За його словами, за рахунок заморожених у Європі російських активів Україна зможе покрити значну частину величезних витрат на відновлення від війни. А саме: 1 700 шкіл, понад 1 000 дитячих садків, 586 університетів можна було б відбудувати на активи РФ, що зберігаються в Німеччині, Австрії, Ірландії та Польщі

Дмитро Кулеба вважає, що  заморожених  у Франції російських активів на 1,48 млрд доларів вистачило б на будівництво нової гідроелектростанції замість зруйнованої РФ Каховської ГЕС.

Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії

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Він підкреслив, що російські активи, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року принесли 2,56 млрд доларів. І цих грошей вистачило б на відновлення 1 223 закладів охорони здоров’я:

  • 384 лікарень;
  • 352 амбулаторій.

«Все це може статися, як тільки буде політична воля – і час для цього настав. Це буде того варте», додав Кулеба.

В той самий час група експертів з міжнародного права підтримала ідею конфіскації заморожених активів російського Центробанку, які складають близько 280 млрд доларів. Ці кошти можна буде використати як компенсацію за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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