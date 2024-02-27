Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії – Дмитро Кулеба

Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає НСН.

За його словами, за рахунок заморожених у Європі російських активів Україна зможе покрити значну частину величезних витрат на відновлення від війни. А саме: 1 700 шкіл, понад 1 000 дитячих садків, 586 університетів можна було б відбудувати на активи РФ, що зберігаються в Німеччині, Австрії, Ірландії та Польщі

Дмитро Кулеба вважає, що заморожених у Франції російських активів на 1,48 млрд доларів вистачило б на будівництво нової гідроелектростанції замість зруйнованої РФ Каховської ГЕС.

Україна може відбудувати Каховську ГЕС та сотні шкіл за рахунок Росії

Він підкреслив, що російські активи, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року принесли 2,56 млрд доларів. І цих грошей вистачило б на відновлення 1 223 закладів охорони здоров’я:

384 лікарень;

352 амбулаторій.

«Все це може статися, як тільки буде політична воля – і час для цього настав. Це буде того варте», додав Кулеба.

В той самий час група експертів з міжнародного права підтримала ідею конфіскації заморожених активів російського Центробанку, які складають близько 280 млрд доларів. Ці кошти можна буде використати як компенсацію за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.