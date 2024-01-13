Загинули через підрив Каховської ГЕС: у Голій Пристані люди досі лежать під завалами будинків

Люди, які загинули через підрив Каховської ГЕС у Голій Пристані, досі лежать під завалами своїх будинків.

Про це сайту «Радіо Свобода», розповіла начальниця міської військової адміністрації Світлана Лінник, передає НСН

За офіційними даними, у червні 2023 року через підрив Каховської ГЕС загинуло 10 людей. Але насправді ця цифра більша. Світлана Лінник говорить, що руйнація гідроелектростанції призвела до знищення третини приватних будинків у місті. люди, яким вдалося врятуватися, розповідають, що тіла загиблих досі залишаються в зруйнованих будинках.

«Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами, під руїнами у своїх власних оселях. Це і міське населення, і сільське населення, а також мова йде і про дачні садівничі товариства, бо в нас дуже велика кількість садівничих товариств», сказала вона

За її словами, окупанти не проводили евакуацію мирного населення. після деокупації треба буде перепоховати людей та проводити ексгумацію.

Зараз ситуація у Голій Пристані критична, причому не лише через підрив Каховської ГЕС. Місто з початку повномасштабної війни знаходиться під окупацією. Росіяни не надали жодного «Зеленого коридору» для евакуації населення.