Загинули через підрив Каховської ГЕС: у Голій Пристані люди досі лежать під завалами будинків

Люди, які загинули через підрив Каховської ГЕС у Голій Пристані, досі лежать під завалами своїх будинків.
Про це сайту «Радіо Свобода», розповіла начальниця міської військової адміністрації Світлана Лінник, передає НСН
За офіційними даними, у червні 2023 року через підрив Каховської ГЕС загинуло 10 людей. Але насправді ця цифра більша. Світлана Лінник говорить, що руйнація гідроелектростанції призвела до знищення третини приватних будинків у місті. люди, яким вдалося врятуватися, розповідають, що тіла загиблих досі залишаються в зруйнованих будинках.
«Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами, під руїнами у своїх власних оселях. Це і міське населення, і сільське населення, а також мова йде і про дачні садівничі товариства, бо в нас дуже велика кількість садівничих товариств», сказала вона
За її словами, окупанти не проводили евакуацію мирного населення. після деокупації треба буде перепоховати людей та проводити ексгумацію.
Зараз ситуація у Голій Пристані критична, причому не лише через підрив Каховської ГЕС. Місто з початку повномасштабної війни знаходиться під окупацією. Росіяни не надали жодного «Зеленого коридору» для евакуації населення.
«Ні фінансових ресурсів у них немає, ні роботи, ні доходів. Постійно відбуваються утиски, весь час людей залякують через неотримання паспортів РФ. Тим, хто їх досі не отримав, обмежують соціальні пільги, не дають гуманітарну допомогу. Ситуація погіршується щодня», додала Лінник