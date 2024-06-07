«На даху сиділи жінка і двоє дітей»: як прикордонники рятували людей після підриву Каховської ГЕС

Прикордонники розповіли, як рятували людей після підриву Каховської ГЕС росіянами. Ці буремні події відбувалися рівно рік тому. Херсонщину заливало водою з Каховського водосховища, яке стрімко спустошувалося.

Відео інтерв’ю з прикордонниками оприлюднили Сили оборони Півдня, передають Новини України – НСН.

Військові згадують, що 6 червня 2023 року приблизно о 4 ранку вони дізналися про підрив Каховської ГЕС. Вирушили на позиції і побачили, що рівень води дуже стрімко підвищується. Вода прибувала буквально на пів метра кожні пів години. Затоплювало будинки, дачі, прилеглі до русла Дніпра території.

У самому Херсоні , в районі Корабел, залишилося багато людей. Їм військові разом з волонтерами розвозили воду, продукти, повербанки та інші необхідні речі.

Тільки приїхали для проведення робіт, і тут в 10 метрах прилітає снаряд, – згадує один із прикордонників. – Цікаве відчуття. Але добре, що вода «з’їла» усі уламки. Ніхто з нас не отримав ушкоджень, навіть контузії. Перехрестилися та поїхали далі.

Інший військовій розповідає, що цивільне населення у так званій «сірій зоні» опинилося буквально у пастці. У людей не було ні засобів пересування, ні запасів.

І от я побачив жінку з двома дітьми. Вони сиділи на даху будинку. На той момент рівень води вже досяг третього поверху. І вони жестами благали про допомогу. Мені хотілося якимось чином заспокоїти їх, підтримати. Ми підготували записку, у якій написали, щоб вони трималися, не панікували – евакуація буде, – розповідає український Захисник

Він каже, що йому було дуже приємно бачити радість в очах цих врятованих людей, коли вони дісталися підконтрольного Україні Херсона. В сірій зоні до цього їм довелося прожити близько 7 місяців.

Також військові розповіли, що на лівому березі Дніпра розвідка знайшла острів, на якому було близько 30 людей. Захисники буквально з «колес» підготували операцію, і вночі успішно її реалізували. Люди були врятовані не тільки від повені, а й від окупації.

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Як прикордонники рятували людей після підриву Каховської ГЕС: відео