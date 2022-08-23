Відбудова після війни в Україні: будинки зводитимуть за новими правилами

Після війни в Україні будинки зводитимуть за новими правилами. Володимир Зеленський підписав новий закон.

Він зобов’язує забудовників передбачати наявність бомбосховищ у новобудовах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

Новий передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. А саме, при плануванні та забудові на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. Документація для новобудов обов’язково має містити:

розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку укриттів та забезпечення безперешкодного доступу до них;

облік заходів цивільного захисту на стадії розробки будівельної документації;

спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

обов’язкове розміщення споруд цивільного захисту ( укриттів, сховищ, бомбосховищ) при будівництві об’єктів, на яких постійно перебуватиме понад 50 осіб або періодично перебуватиме понад 100 осіб;

необхідність утримання укриттів у постійній готовності.

Якими будуть нові будинки в Україні після війни