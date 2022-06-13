Якими будуть нові будинки в Україні після війни

Після перемоги нові будинки в Україні стануть більш надійними.

В Україні вимоги до споруджуваних будинків можуть змінитися. Зокрема, це відіб’ється на наявності у них спеціально облаштованих бункерів або альтернатив – підземних паркінгів чи підвальних приміщень з усім необхідним.

Такими прогнозами поділився генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник, повідомляє 24 канал, передає NNS.

За його словами, девелопери опиратимуться на досвід країн, які живуть у режимі постійної загрози обстрілів.

Будинки за зразком Ізраїлю

За словами Мельника, одна з ініціатив уряду буде направлена на забезпечення бомбосховищ у кожному будинку. Наразі це одне із найбільш обговорюваних питань. Його, серед іншого, анонсувала голова політичної партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

«Після війни всі будинки в Україні будуватимуть, як в Ізраїлі – з обов’язковими бомбосховищами або спеціальними приміщеннями, обладнаними у кожній квартирі», розповідає Мельник.

Генеральний директор КН РІЕЛ додає, що це значно підвищить собівартість квадратного метра для забудовників, відповідно, суттєво зменшить кількість потенційних покупців.

Якщо в будинку є цокольні чи підвальні приміщення, підземні паркінги, в них можна передбачити ці бомбосховища та обладнати їх усім необхідним:

двома виходами/входами,

місцями для відпочинку,

санвузлом,

світлом,

питною водою.

Таким чином девелопери зможуть здати в експлуатацію будинок з усіма необхідними елементами, які стануть в пригоді мешканцям в разі відновлення бойових дій й при цьому уникнуть суттєвого здорожчання “квадратів”.

Проєктувальники не зможуть ігнорувати нові норми, адже у цьому випадку проєкт не пройде експертизу й забудовник не зможе розпочати будівельні роботи.

Мельник додав, що сьогодні перебувати у квартирі під час ракетних обстрілів – це ще й небезпечно. В майбутньому українські будинки повинні стати надійнішими. Безпековий фактор стане провідним, тому у нових проєктах передбачатимуть захист від розбивання вікон, вогнезахист конструкцій, автономність та енергоефективність.

Скільки знадобиться часу, щоб відбудувати Україну

Приблизно за 2 роки Київська область може бути відновлена до стану довоєнного періоду, пояснює Мельник. Дещо більше часу знадобиться на відновлення Харкова та Маріуполя.

«Хоча ми вже бачимо, що британці, данці та норвежці хочуть взяти на себе великий шматок роботи з відновлення цих міст», запевняє генеральний директор КН РІЕЛ.

Щодо багатоповерхових будинків у Києві чи Одесі, в які потрапила крилата ракета і є пошкодження 2 – 3-х поверхів, з технічної точки зору, відновлення їх можливе.

Тут знадобиться правильна експертна оцінка фахівців, і тоді буде зрозуміло щодо можливостей їх відновлення. Наприклад, якщо це монолітно-каркасний будинок, такий, як у Києві, поблизу Севастопольської площі, то його можна відновити приблизно за 2 місяці.

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