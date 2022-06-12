Українці отримають компенсацію за втрачене житло під час війни, але є додаткові умови

Українці, які будуть відновлювати свої зруйновані і пошкоджені домівки власним коштом, можуть розраховувати на відшкодування фінансових витрат. Компенсацію за втрачене житло вони отримають в повному обсязі. Щоправда, є одна умова, що стосується джерела походження цих грошей

Про це розповів у своєму Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, Шмигаль пише, що бажання українців якомога швидше відновити своє житло, пошкоджене війною, цілком зрозуміле. Люди хочуть повернутися в свої домівки. І багато хто з них не очікуватиме державної компенсації за втрачене житло, а відновлюватиме його власним коштом.

Тому зараз одне із завдань місцевої влади – ретельно все зафіксувати: занотувати характер пошкоджень житла і затрати, які понесені за його ремонт.

Зараз Міністерство розвитку громад займається розробкою єдиного документа, в який будуть заносити всі пошкодження і збитки по кожному помешканню. Отже всі суми, витрачені власниками житла, будуть зафіксовані.

“Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів — держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи”, – каже Шмигаль.

Отже, компенсацію за втрачене житло будуть проводити за ті гроші, які заарештують у РФ. Раніше йшлося не лише про це джерело походження грошей, але й про допомогу закордонних партнерів.

Хто з українців першим після війни отримає житло від держави