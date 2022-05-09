Хто з українців першим після війни отримає житло від держави

Після війни багатьом українцям мають надати житло від держави. Причому в ході воєнних дій чисельність претендентів на такі квартири щоденно зростає. Однак усім, хто втратив житло, і хто його гостро потребує, одночасно дати квартири не зможуть. Але уряд вже визначився з пріоритетами

Першими отримають житло ветерани, які його потребують. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами чиновниці, ще до війни влада планувала у 2022 році повністю закрити житлові черги для ветеранів, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб.

“Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог”, – каже Юлія Лапутіна.

Задля якомога ефективнішого і швидшого розв’язання проблеми, влада об’єднала зусилля трьох міністерств: Міністерства розвитку громад і територій, Мінсоцполітики і Мінфіну. Їхні спеціалісти вже працюють над спільною концепцією забезпечення житлом українців, що втратили свої помешкання. Причому, першочергово житло мають отримати ветерани.

“Нещодавно відбувався Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, де я порушувала це питання. Ми проговорили, що коли ми матимемо загальний план забезпечення житлом всього населення, то в ньому пріоритетними обов’язково будуть наші ветерани”, – повідомила чиновниця.

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