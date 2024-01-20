Цими вихідними в Україну прийдуть морози. Місцями стовпчик термометра буде показувати – 20 градусів морозу.

Про це повідомили в гідрометцентрі, передає НСН

20 і 21 січня, країну накриють повітряні потоки з північного заходу. Погода буде переважно хмарна, можливі опади.

У суботу у південних, східних та Дніпропетровській областях випаде мокрий сніг з дощем. Подекуди можливі налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від -1°С до +4°С.

На решті територій – переважно сухо. Температура повітря від 0 до -5°С.

В Україну прийдуть морози

У неділю синоптики обіцяють незначний сніг по всій Україні, крім південної частини. Морози посиляться вночі до -4…-9°С. У Карпатах і на північному сході країни очікується до -11…-16°С. На Сумщині – до -20°С вночі.

Вдень по всій Україні показники термометрів коливатимуться від -1°С до -6°С, а на півдні та крайньому заході країни буде близько «нуля». Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-12 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.