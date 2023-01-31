В Україні хочуть цифровізувати військово-лікарську комісію: що зміниться

В Україні хочуть цифровізувати військово-лікарську комісію. Введення електронного документообігу скоротить черги у лікарнях.

Про намір реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК) шляхом цифровізації повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає НСН.

Він розповів, що команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО «Правозахисний для військовослужбовців “Принцип” розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії. За його словами, електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених військових.

«Це — лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати», розповів він.

Станом на зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити по кабінетах, збирати паперові документи, аби підтвердити поранення.

І тільки потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятися зі служби, переводитися на іншу посаду чи повертатися до частини для продовження служби.

«І такий “квест” треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу», додав Федоров.

В Україні хочуть цифровізувати військово-лікарську комісію

Що саме пропонується зробити:

автоматизувати процеси, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;

унормувати електронні документи у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги;

запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання;

надати належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо);

провести професійну перепідготовку лікарів у питаннях ВЛК.

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